Rede Estadual de Ensino recebe novos equipamentos e anuncia obras em Mossoró

Em uma manhã marcada por importantes ações para a educação, o Governo do Rio Grande do Norte realizou nesta quarta-feira (21) a entrega de quase dois mil equipamentos de informática e autorizou novas ordens de serviço para reformas em escolas estaduais mossoroenses. O evento ocorreu na escola estadual Jerônimo Rosado, em Mossoró, e integra um conjunto de iniciativas da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer voltadas à modernização e inclusão digital nas unidades de ensino.

Foram entregues 1.981 itens, entre eles 1.881 chromebooks, sendo 174 chromebooks adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada federal Natália Bonavides, além de notebooks, smart TVs, webcams, impressoras e gabinetes de recarga. Juntos, os investimentos somam R$ 4,6 milhões. Esses equipamentos integram o programa Geração Conectada, que está levando tecnologia para todo o RN e, nesta ação, está beneficiando 69 escolas da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC).

“Aqui estamos para celebrar conquistas para que possamos avançar cada vez mais no processo de inclusão digital e de modernização tecnológica das nossas escolas. Eu tinha um sonho de deixar nossa rede estadual 100% conectada dentro de um programa maior que se chama Geração Conectada. Esse sonho foi realizado. E hoje tenho a alegria de dizer que em todas as 590 escolas da rede estadual tem internet”, comemorou a governadora Fátima Bezerra.

Além dos equipamentos, três novas ordens de serviço foram assinadas no evento. Na Escola Estadual Professora Maria Stella Pinheiro Costa, será iniciada a reforma da quadra de esportes com investimento de R$ 464.998,53, enquanto a Escola Estadual de Tempo Integral Professor José Nogueira receberá melhorias na estrutura da unidade e na entrada da unidade de ensino, totalizando R$ 452.397,16. A escola estadual Ambulatório Cardeal Câmara também teve sua ordem de serviço assinada, com investimento de R$ 1.020.000,00. A obra vai modernizar a escola com uma nova rede elétrica, alvenaria, cobertura, o que vai possibilitar a climatização da unidade, que também vai receber um novo pórtico.