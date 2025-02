Rede estadual de ensino anuncia paralisação e protestam por reajuste salarial

Os professores da rede estadual de ensino, buscando a implantação do piso salarial, reajustado em 6,27% para o ano de 2025 na carreira e do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR), anunciou a paralisação de suas atividades nesta terça-feira,11. Organizado pelo Sindicato dos Profissionais da Educação do RN (Sinte/RN), o dia terá atividades nos turnos matutino e vespertino.

Pela manhã, todos(as) vão acompanhar a leitura da mensagem anual da governadora Fátima Bezerra (PT), que ocorrerá na Assembleia Legislativa.

À tarde, a partir das 14h, no auditório do Sinte-RN, será realizada a primeira Assembleia da Rede Estadual em 2025.

De acordo com Thelma Farias, diretora de comunicação do SINTE, a realização de greve é o último meio da entidade para lograr êxito na aplicação do reajuste do piso do magistério em 2025. A ideia do sindicato é que a solicitação seja alcançada por meio de diálogos junto à governadora Fátima Bezerra (PT).