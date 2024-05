Recuperação da RN-015 beneficia população da região Oeste

A rodovia RN-015 recebeu nesta terça-feira (28) as obras que integram o Lote 1 do Programa de Restauração de Rodovias do governo do Rio Grande do Norte. A via liga Baraúna ao município de Mossoró. A governadora Fátima Bezerra esteve presente na tarde desta terça-feira (28) e conferiu as obras de recuperação da estrada.

Com 44 km de extensão, a RN-015 segue até a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará. A obra na rodovia está entre os 33 trechos licitados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN/RN).

Nesta etapa estão sendo contemplados 210,5km. Em todo o programa são aproximadamente 800 quilômetros nos sete distritos rodoviários do Estado, com investimentos de R$ 428 milhões, financiado por recursos da primeira parcela do empréstimo no âmbito do Plano de Promoção do Equilíbrio (PEF).

“A rodovia tem muita importância para a economia do Estado. Afinal de contas, em Mossoró e em Baraúna encontramos petróleo, gás, fruticultura e turismo”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

Durante a visita, a palavra de ordem dos presentes foi o escoamento da produção o que impulsiona a economia local, sendo que Baraúna concentra grandes empresas nas áreas de fruticultura e também duas das principais empresas de cimento do Estado.

“É um momento muito importante, receber a governadora aqui no nosso município, trazendo um benefício tão importante para a gente, porque Baraúna é uma cidade, muito movimentada, onde tem a fruticultura irrigada, com caminhões, enfim, o fluxo de tráfego aqui da cidade é muito grande e essa obra vem, graças a Deus, no momento certo. O sentimento é de gratidão e de muita alegria pelo início dessa obra tão sonhada pela população de Baraúna e também quem transita todos os dias para Mossoró, quem faz tratamento médico, quem sai daqui para resolver algum problema lá. Enfim, é um sonho realizado”, enalteceu a prefeita de Baraúna Divanize Oliveira.

O professor Lairton Pereira, também presente ao evento, celebrou o andamento das obras que já estão em estado avançado.

“Essa estrada é de grande relevância tanto para o pessoal de Baraúna como todo para o Estado. Faz mais de 14 anos que não recebe qualquer serviço. Então é importante para o desenvolvimento do município, da fruticultura, do setor de cimento e cal, tudo passa aqui nessa estrada”, ressaltou.

Acompanharam a governadora na visitação, Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura; Natécia Nunes, diretora de Obras e Operações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER); Ivanilson Maia, secretário-adjunto do Gabinete Civil do Governo do Estado; Iranildo Germano, secretário-adjunto de Administração; Benaldo Medeiros, assessor do Gabinete Civil; deputado estadual Ivanilson Oliveira e os vereadores do município de Baraúna Fabrício, Zulene, Artílio, Deivid, Edilson, Helena, Melk, Neuza e Raimundo.