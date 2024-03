Reconstrução da RN 401 promete melhorar escoamento de petróleo e gás

Na manhã desta quinta-feira (14), a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, realizou uma visita à obra de recuperação da RN 401, rodovia estadual João Pedro Filho, que se encontra em pleno andamento. São 12 km que ligam a RN 401 ao município de Guamaré.

A rodovia desempenha um papel crucial no escoamento de petróleo e gás, provenientes da refinaria Clara Camarão, gerida pela empresa 3R Petroleum. Diariamente, a RN 401 recebe até 100 carretas para o transporte de gasolina, óleo diesel e botijões de gás de cozinha, evidenciando sua importância logística e econômica para a região.

Com um investimento total de aproximadamente R$ 27 milhões, a restauração da RN 401 é fruto de uma parceria entre o Governo do RN, a Prefeitura de Guamaré e a empresa 3R Petroleum.