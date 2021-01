Recolhimento do IPTU 2021 terá até 25% de desconto, afirma Prefeitura de Mossoró

Nesta terça-feira (05), a Prefeitura de Mossoró informou que oferecerá desconto de até 25% para os contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que efetuarem o pagamento total até o dia 26 de fevereiro de 2021. A medida adotada pelo município visa impulsionar o recolhimento da taxa.

Publicado em 02 de janeiro no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), o decreto Nº 5.941/2021 que incentiva a arrecadação, fixa ainda o desconto de 5% para os contribuintes que escolherem parcelar o pagamento em oito vezes, com data de vencimento para 29 de setembro deste ano. Os boletos chegarão até o dia 10 de fevereiro, mas a guia de recolhimento já está disponível para consulta no site www.prefeiturademossoro.com.br.

Ivo Franklin, secretário municipal da Fazenda, estima que o recolhimento seja de R$ 25 milhões de reais neste ano. Em 2020, o montante chegou a quase R$ 23 milhões. A expectativa do aumento ocorre em virtude do desconto concedido e ampla divulgação do decreto. “É um benefício social. Todo o valor arrecadado será utilizado em prol da população através da aplicação nos serviços de saúde e educação, por exemplo”, comentou o secretário.

Confira o calendário do recolhimento do IPTU 2021: