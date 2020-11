Realização do Fest Bossa & Jazz Drive-in Show surpreende e agrada público presente e internautas

A versão Drive-in Show do Fest Bossa & Jazz foi sucesso e garantiu ao seu fiel público que, mesmo diante de uma pandemia, é possível se reinventar. A Praia da Pipa registrou o primeiro Drive-in Show potiguar, sendo elogiado por quem presenciou ou assistiu via canal YouTube. O último dia fez jus ao festival, que sempre prezou por uma programação de qualidade musical e de infraestrutura, com as apresentações da banda Mad Dogs (RN), o show de Khrystal & Liz Rosa (RN); finalizando com a carioca Sandra de Sá, numa noite memorável.

O segundo dia foi aberto com a apresentação da banda Mad Dogs, que trouxe um repertório das suas melhores influências calcadas no Blues, Jazz e Pop Rock. As cantoras Khrystal e Liz Rosa subiram ao palco em seguida trazendo composições da própria Khrystal, num show inovador. O ápice da noite ficou mesmo com Sandra de Sá, que fez uma apresentação saudosista com muitos dos seus sucessos e que levou o público ao delírio. Músicas como Olhos Coloridos, Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, entre outras. “Assistir todos esses shows e ter Sandra de Sá para fazer essa viagem nostálgica, com canções que amo, foi demais. Valeu muito a pena essa experiência, mesmo que de dentro de um carro. Buzinei muito!”, disse o natalense Rodrigo Leal. No final do show, Sandra desceu do palco para agradecer ao público no estacionamento do drive-in.

A transmissão pelo Youtupe rendeu ao Fest Bossa & Jazz Drive-in Show mais de 5,3 mil visualizações na noite do sábado, além do drive-in lotado. E quem perdeu poderá assistir os dois dias de show no canal do Fest Bossa & Jazz no YouTube.

Idealizado e produzido por Juçara Figueiredo Produções, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Lei Câmara Cascudo e Coca-Cola. Apoio Sympla, Grupo Dunas, EVS Solar Energy, Michelle Tour, Luck Receptivo, G7 Comunicação, Cortez Online e VivePipa.com, o evento foi realizado em dois dias em formato drive-in, com som transmitido por frequência de rádio para os veículos e também exibição ao vivo pelos canais oficiais do Fest Bossa & Jazz, no YouTube e Facebook.