Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo em 2024; veja lista

Globo Esporte

O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo de 2024, de acordo com tradicional levantamento anual da revista “Forbes”. Avaliado em US$ 6,6 bilhões, o clube espanhol lidera a lista divulgada nesta quinta-feira.

O Real Madrid já liderava o ranking divulgado em 2023, mas sua avaliação subiu em 530 milhões de dólares desde então. Os 10 clubes mais valiosos seguem os mesmos, mas o Tottenham ultrapassou o Chelsea na lista, assumindo a oitava posição.

Vinicius Junior Real Madrid — Foto: Getty Images

Os clubes ingleses dominam o top 10, com seis times incluídos. Espanha (Real Madrid e Barcelona), Alemanha (Bayern de Munique) e França (PSG) são os outros países representados.

Confira os 10 clubes mais valiosos do mundo, segundo a Forbes: