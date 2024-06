Real Madrid anuncia Mbappé; veja detalhes do contrato milionário

O Real Madrid oficializou nesta segunda-feira (3) a contratação de Kylian Mbappé, que assinou contrato por cinco temporadas. O francês chega ao time merengue de graça, pois o vínculo dele com o PSG terminou ao fim da temporada 2023/24. No último dia 10 de maio, o atacante já havia anunciado que estava de saída do time parisiense.

Mbappé vai se juntar ao elenco de Carlo Ancelotti após a disputa da Eurocopa, que começa no próximo dia 14 e terá a final no estádio Olímpico de Berlim no dia 14 de julho.