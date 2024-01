Reajuste nas aposentadorias do INSS pode variar conforme data de início do benefício; veja valores

O governo federal publicou nesta sexta-feira (12) o valor de reajuste das aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acima do salário mínimo. O aumento será de 3,71%. O teto das aposentadorias passará a R$ 7.786.

Contudo, se a pessoa começou a receber o benefício em 2023, o aumento será igual à inflação do período entre a concessão do benefício e dezembro do ano passado.

Ou seja, se a pessoa começou a receber a aposentadoria em fevereiro, o reajuste corresponderá à inflação de fevereiro a dezembro de 2023.

Já os benefícios concedidos antes de 2023 terão o reajuste integral, de 3,71%.

Reajuste pela inflação

O valor do benefício acima do salário mínimo é reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou alta de 3,71% de janeiro a dezembro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (11).

Essa é a menor variação desde 2018 para o INPC e, portanto, será o menor reajuste para os benefícios acima do mínimo desde 2019 –os reajustes são com base no INPC do ano anterior.

O reajuste será aplicado a partir de 1º de fevereiro, quando os aposentados e pensionistas começam a receber os benefícios referentes a janeiro.

Atualmente, a Previdência atende a 39 milhões de beneficiários, dos quais 26 milhões recebem o salário mínimo, que será de R$ 1.412 em 2024.

Como consultar os valores

Central 135 – quem não tem acesso à internet pode ligar para 135, informar o número de CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h

Site Meu INSS – basta acessar o endereço https://meu.inss.gov.br/, fazer login e clicar no serviço “Extrato de Pagamento”

Aplicativo Meu INSS – para ter acesso, é preciso baixar o aplicativo, disponível para Android e IOS, e fazer login