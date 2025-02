Reajuste garantido: Fátima Bezerra cumpre promessa de recomposição salarial para servidores

A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou o pagamento da recomposição salarial para os servidores da segurança pública e da saúde do Rio Grande do Norte na folha de fevereiro. A medida, que foi acordada durante as negociações com as categorias, já está disponível nos contracheques dos trabalhadores. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Fátima comemorou o cumprimento do compromisso assumido.

“Bom dia, pessoal. E aí, servidor da segurança e da saúde, já conferiu o seu contracheque hoje? Aqui, palavra dada é palavra cumprida. Conforme o governo se comprometeu nas negociações, a recomposição salarial já está assegurada na Folha Regular agora do mês de fevereiro. Confira aí. Aqui tem um governo que valoriza os trabalhadores e as trabalhadoras. Bom dia, sigamos”, declarou a governadora.

permitir o cumprimento de compromissos financeiros, incluindo a folha de pagamento dos servidores.

Servidores das áreas de segurança pública e saúde, que estão na linha de frente do serviço público, comemoraram a notícia do reajuste. Para muitos trabalhadores, a recomposição salarial representa um alívio financeiro após anos de defasagem nos vencimentos.

A expectativa agora é que o governo consiga avançar nas negociações com outras categorias que também reivindicam reajustes e melhorias nas condições de trabalho.