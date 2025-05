Razões para Você Aderir ao ‘Bedscaping’

No turbilhão da vida cotidiana, você pode muitas vezes esquecer que seu ambiente está em constante diálogo com suas emoções. Você passa quase um terço da sua vida na cama, mas talvez a trate apenas como um espaço funcional.

No entanto, o ambiente ao seu redor influencia profundamente seu estado emocional, e sua cama, em especial, tem o potencial de se tornar uma poderosa forma de autocuidado. Essa é a ideia por trás do “bedscaping”, a tendência de interiores que está dominando os quartos em 2025.

Segundo as previsões do Pinterest para 2025, as buscas por “quarto boho” aumentaram 65%, sinalizando uma mudança do minimalismo limpo para espaços ricos, com texturas e personalizados. E há um bom motivo para isso.

Essa mudança não é apenas sobre decoração — é sobre como você se sente no seu espaço. O bedscaping convida você a ser intencional, a enxergar sua cama como mais do que um lugar para descansar, mas sim como um reflexo do seu mundo interior. É um lembrete gentil de que o ambiente pode nutrir seu bem-estar emocional.

Aqui estão duas razões pelas quais o bedscaping pode fazer bem para você:

1. Ajuda a regular as emoções por meio dos sentidos

Seu quarto, onde você passa uma parte significativa do seu dia, é um espaço que pode influenciar seu humor e nível de estresse mais do que você imagina. Criar um bedscape com foco em elementos sensoriais pode ter um efeito direto na regulação emocional, ajudando a controlar o estresse e encontrar calma em meio à correria.

Isso vai além de uma tendência. Uma pesquisa publicada em 2024 apoia a ideia de que ambientes cuidadosamente projetados podem ser ferramentas poderosas para a cura emocional. De acordo com esse estudo sobre espaços de cura, interagir com o ambiente por meio dos sentidos — cores, texturas, iluminação e sons — pode ter um efeito profundo nas emoções.

O estudo identificou três elementos essenciais para um ambiente que promove a cura:

Segurança: Um espaço que transmite acolhimento ajuda a reduzir o estresse emocional.

Funcionalidade: Ambientes com propósito apoiam a estabilidade emocional e o bem-estar.

Ambiência: A atmosfera geral, criada pela estimulação sensorial, promove conforto emocional.

Incorporando esses elementos ao seu quarto, você pode criar um bedscape que contribua ativamente para a sua regulação emocional. Veja como:

Escolha tons suaves e calmantes, como azuis claros, verdes ou tons terrosos — cores conhecidas por reduzir a ansiedade e promover relaxamento.

Opte por materiais naturais, como algodão, linho ou veludo. Esses tecidos oferecem conforto visual e tátil. Camadas com edredons macios, cobertores aconchegantes e almofadas fofas enriquecem a experiência sensorial.

Iluminação quente e suave é essencial. Luminárias de cabeceira, luzes de fio ou luzes dimerizáveis criam um brilho aconchegante, enquanto luzes fortes e frias podem ser agressivas.

Adicionar plantas ou elementos naturais transmite tranquilidade. O verde reduz o estresse e traz uma energia de cura ao espaço.

Itens pessoais, como fotos emolduradas ou objetos de valor emocional, tornam o ambiente mais íntimo. Como diz Lizzie Russo, da Nations Photo Lab:

“Os melhores bedscapes incluem itens pessoais que contam uma história.”

Com esses elementos sensoriais, seu quarto se torna um ambiente onde você encontra controle, aconchego e bem-estar.

2. Promove naturalmente a higiene do sono

Dormir bem é essencial para sua saúde, e o ambiente do quarto tem um papel fundamental na qualidade do sono. Um estudo colaborativo de 2024 da IKEA com a National Sleep Foundation (NSF) revelou que muitas pessoas ainda têm dificuldades com a higiene do sono.

Mais de 1 em cada 3 participantes relataram que o design do quarto impacta significativamente como dormem. A NSF reforça que o ambiente influencia diretamente a capacidade do cérebro de desacelerar e se preparar para o sono.

Entre as recomendações da fundação estão:

Manter o quarto fresco, silencioso e escuro.

Usar colchões e travesseiros confortáveis.

Evitar eletrônicos para reduzir distrações e exposição à luz azul.

Criar uma atmosfera relaxante — incluindo o visual e a sensação da cama e do quarto.

Essa é a essência do bedscaping: transformar a cama em um santuário pessoal, que promove o relaxamento e reflete sua identidade. E o melhor: não exige uma reforma completa. Mudanças simples e intencionais já fazem diferença.

Veja como criar um bedscaping que melhora sua higiene do sono:

Escolha tecidos naturais e suaves, como algodão ou linho, para lençóis e cobertas. Eles ajudam a regular a temperatura do corpo e evitam o superaquecimento.

Evite luzes fortes. Prefira luminárias com tons quentes ou luzes de corda, que imitam a luz do pôr do sol e estimulam a produção de melatonina — o hormônio do sono.

Cores suaves como azul acinzentado, verde sálvia e tons neutros criam um clima sereno.

Um quarto organizado acalma a mente. Evite acúmulo de roupas, papéis ou eletrônicos ao redor da cama.

Inclua itens pessoais — uma almofada de viagem, um livro favorito ou um aroma relaxante — para tornar o espaço familiar, acolhedor e seu.

Essas mudanças simples apoiam o processo natural do seu corpo de desacelerar, transformando a cama em um verdadeiro espaço de descanso e restauração.

