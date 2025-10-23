Rayssa Leal supera Vini Jr. em lista de atletas mais comercializáveis

CNN Brasil

Rayssa Leal é a 12ª atleta mais comercializável do mundo segundo ranking realizado pela SportsPro. A jovem skatista ficou na frente de figurões do esporte mundial, inclusive de Vinicius Jr., atacante do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada, que ficou em 14º lugar na 16ª edição da lista, organizada em parceria com a NorthStar Solutions Group.

Lewis Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1, voltou ao topo do ranking, que ocupou também em 2014. Simone Biles, líder na lista em 2024, ficou em segundo lugar. O top 5 tem ainda: Ilona Maher, jogadora de rugby, Stephen Curry, lenda do basquete americano, e o craque Cristiano Ronaldo.

Neymar, que já liderou o ranking por dois anos, em 2012 e 2013, aparece em sexto lugar e é o brasileiro mais bem colocado. Ao todo, seis atletas brasileiros apareceram entre os 50 mais comercializáveis: Neymar (6º), Rayssa Leal (12º), Vinicius Jr. (14º), Rebeca Andrade (26º), Raphinha (30º) e Rodrygo (44º).

A lista conta com 30 atletas masculinos e 20 femininas, com 17 nacionalidades diferentes representadas. Os Estados Unidos são o país com o maior número de atletas, tendo 17 ao todo, seguido pela Grã-Bretanha, que tem sete, e pelo Brasil.

Além de ficar a frente de lendas do esporte, como Messi e Novak Djokovic, Rayssa Leal, de apenas 17 anos, é a adolescente mais promissora da lista.

Metodologia

O ranking anual avalia o potencial comercial de atletas de várias modalidades. Para isso, combina dados de diversas fontes, como monitoramento de mídias sociais, análise de tendências culturais, avaliações econômicas e insights de especialistas.

Cada atleta recebe até 100 pontos na Pontuação Total de Comercialização, que leva em conta três pilares: força da marca, que analisa a imagem e a reputação, mercado total endereçável, que avalia o alcance com o público, e economia, que mede o retorno financeiro e o valor dos patrocínios.