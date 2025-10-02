Rapper Hungria é internado em Brasília; assessoria fala em suspeita de ‘bebida adulterada’

O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado em Brasília, nesta quinta-feira (2) por suspeita de ter ingerido “bebida adulterada”.

Segundo a assessoria do cantor, ele bebeu vodca na casa de um amigo durante a madrugada em Vicente Pires, região do DF a cerca de 20 km do centro de Brasília. O rapper teria sido o único a ingerir a bebida.

Hungria, de acordo com o boletim médico, deu entrada no hospital com dor de cabeça, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica, quando o sangue fica muito ácido e os rins não conseguem eliminar o excesso. Esses sintomas são similares aos de alguém intoxicado por metanol.

Às 16h30 desta quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou que Brasília registrou o 12º caso de intoxicação por metanol no Brasil.

Os médicos iniciaram o tratamento especializado e informaram que investigam o quadro. Ainda na tarde desta quinta, o cantor foi transferido para UTI onde passou por uma hemodiálise.

Segundo o assessor do artista, o procedimento — uma filtragem do sangue fora do corpo, em uma máquina —, é feito por precaução e conforme orientação médica.

Dias antes, no último fim de semana, Hungria fez shows em três cidades do interior de São Paulo: Marília, na sexta (26), em São João da Boa Vista no sábado (27) e em São Bernardo do Campo no domingo (28).

A assessoria do cantor informou, às 12h desta quinta, que ele está fora de risco iminente (veja íntegra abaixo).

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do DF (Asa Sul). Brasília não registrou nenhum caso de intoxicação pelo composto até a noite de quarta.