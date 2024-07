Ranking da Fifa: Brasil cai após Copa América; Argentina continua líder e Espanha salta

Globo Esporte

A atualização do ranking da Fifa foi divulgada nesta quinta-feira. O Brasil desceu uma posição e volta a aparecer em quinto lugar, fruto da eliminação nas quartas de final da Copa América. Campeã do torneio pela segunda vez seguida, a Argentina continua na liderança. A Espanha, primeira seleção a conquistar quatro títulos da Eurocopa, pulou para a terceira colocação.

As duas competições promoveram mudanças significativas no ranking. A Espanha saltou cinco posições com a conquista da Euro para figurar no pódio, que, além da líder Argentina, tem a França, semifinalista do torneio. O Brasil foi ultrapassado Inglaterra, vice-campeã europeia pela segunda vez consecutiva, trocando de posições em relação à atualização do mês passado. E a Colômbia, vice-campeã da Copa América, entrou no top 10, aparecendo em nono lugar, enquanto a Croácia, eliminada na fase de grupos da Euro, saiu.

Confira o top 10 do ranking da Fifa após Copa América e Eurocopa: