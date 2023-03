Ranking coloca ABC como 14º melhor time da temporada no Brasil

O ranking votado por 36 jornalistas de todo o Brasil elegeu o ABC como o 14º melhor time de 2023. As campanhas na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste fizeram o alvinegro potiguar ter destaque nacional, alcançando uma boa colocação entre as equipes do país.

Com apenas dois meses de temporada, o ABC conseguiu alçar grandes voos. Do avanço na Copa do Nordeste até a classificação heróica em cima do Vasco-RJ na Copa do Brasil, o alvinegro já arrecadou mais de R$ 4 milhões. Com a vitória em cima do Fluminense-PI, o ABC carimbou a passagem para a próxima fase da “Lampions” e recebeu um PIX de R$ 500 mil.

A votação seguiu o critério de pontuação: cada primeiro lugar nas listas rendeu 10 pontos ao time, cada segundo lugar rendeu nove, cada terceiro, oito. E assim por diante até o 10º colocado, que ganhou um ponto. Assim, o Palmeiras foi eleito o melhor time do Brasil até o momento. O verdão foi Campeão da Supercopa e é finalista do Paulistão, podendo conquistar o título de forma invicta.

Apenas duas equipes da Série B aparecem no top 20, o Sport e o ABC. Das equipes que disputam a série A, apenas Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá e Santos não apareceram no ranking. Entre os 10 melhores colocados, cinco já estão classificados para as finais dos estaduais: Palmeiras, Flamengo, América-MG e Atlético-MG. Outro fato curioso é que o Água Santa-SP, 12º colocado, não possui calendário nacional e irá disputar a Séria D apenas em 2024.

CONFIRA TOP 20

Palmeiras – 353 pontos Fluminense – 297 pontos Atlético-MG- 253 pontos Grêmio – 252 pontos Athletico-PR – 186 pontos Flamengo – 178 pontos América-MG – 159 pontos Internacional – 81 pontos Corinthians – 63 pontos Sport – 50 pontos Fortaleza – 42 pontos Água Santa – 14 pontos Vasco – 13 pontos ABC e São Paulo – 9 pontos Goiás e Ypiranga – 5 pontos Bragantino – 4 pontos CRB – 3 pontos Bahia, Ceará, Ituano e São Bernardo – 1 ponto

Tribuna do Norte