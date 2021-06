Randolfe quer convocar presidente da CBF para discutir Copa América no Brasil

Em reação ao anúncio de que a Copa América de 2021 será feita no Brasil, o vice-presidente da CPI da Pandemia, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi ao Twitter avisar que apresentou requerimento para convocar o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo.

“É necessário saber quais medidas foram planejadas para garantir segurança sanitária aos brasileiros diante da realização da Copa América com tanta celeridade em nosso país”, disse Randolfe.

Para o senador, o Brasil não tem condições de sediar uma competição desse porte, pois a situação da pandemia ainda é grave no país.

“Se for realizado, o evento será uma afronta às mais de 460 mil vidas que perdemos para a covid-19 no Brasil!”, escreveu o vice-presidente da CPI.

Na justificativa do requerimento, Randolfe registra que Colômbia e Argentina recusaram sediar o evento devido à pandemia e à resistência da população.

“O evento, que terá início no dia 13 de junho, agora será sediado no Brasil, país que tem mais de 460 mil óbitos por covid-19, que ocupa o segundo lugar do mundo em número de mortes e que está na iminência de uma terceira onda da doença. Diante desse cenário, esta comissão parlamentar de inquérito precisa ouvir o presidente da CBF para saber que medidas foram tomadas para garantir a segurança sanitária dos brasileiros e das delegações estrangeiras durante a realização do evento”, afirma Randolfe na justificativa.

Fonte: Agência Senado