Rajadas de vento superaram 25km/h no interior do RN, diz Emparn

EMPARN/ASSECOM

As análises do Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária registraram nos primeiros dias de novembro os ventos acima do normal, tanto na região do litoral potiguar como no interior do estado. Algumas rajadas superaram os 25km/h neste primeiros dias. O cenário se deve a baixa temperatura das águas superficiais do oceano Atlântico Sul que faz com a alta pressão atmosférica fique mais fortalecida induzindo a formação de ventos mais fortes na costa do Nordeste.

“A ventania está alta no Rio Grande do Norte, inclusive no interior. Dependendo da característica da região, como a região de Felipe Guerra. Tivemos no final de semana, algumas rajadas que superaram os 25km/h, 30km/h. E esse vento trouxe umidade do oceano, que favoreceu a formação de nuvens com chuva”, comentou o chefe da unidade de meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot .

Sobre a onda de calor que atinge as regiões Sudeste e Centro Oeste do paiz, ainda há incerteza quanto a sua chegada no Rio Grande do Norte. Isto porque nesta época do ano as temperaturas máximas variando entre 35ºC e 38ºC no interior do estado são consideradas dentro da normalidade para o último quadrimestre do ano (meses de setembro, outubro, novembro e dezembro), meses naturalmente quentes e secos.

“Fatores como circulação dos ventos e outros sistemas meteorológicos podem impedir a chegada da onda de calor mais intensa chegue no Nordeste brasileiro nesta semana. As análises seguem dia a dia por se tratar de fenômenos naturais. Destaque-se que estamos sentindo os efeitos do fenômeno El Ñino que provoca, no Brasil, o aumento da temperatura na região equatorial e mais chuvas, inundações mais ao sul do país”, explicou.

A previsão das temperaturas para a semana são de máximas de até 31ºC, na capital potiguar e até 38ºC no interior.

Para quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a previsão é de céu claro com poucas nuvens na região de Mossoró e de céu parcialmente nublado a claro nas demais regiões do estado.

Previsão dia a dia

Terça-feira, 14- Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Quarta-feira, 15- Céu claro com poucas nuvens na região de Mossoró e de céu parcialmente nublado a claro nas demais regiões do estado

Quinta-feira, 16- Céu parcialmente nublado a claro nas regiões Leste Potiguar, Agreste Potiguar e Vale do Açu. Demais regiões céu claro com poucas nuvens.

Sexta-feira, 17- Céu parcialmente nublado a claro nas regiões Leste Potiguar, Agreste Potiguar e Vale do Açu. Demais regiões céu claro com poucas nuvens.

Sábado, 18- Céu parcialmente nublado a claro em todas regiões do Rio Grande do Norte.

Domingo, 19- Céu parcialmente nublado a claro em todas regiões do Rio Grande do Norte.