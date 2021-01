Raio-x inédito da violência no campo revela a impunidade no assassinato de indígenas, sem-terra e ambientalistas

Por Repórter Brasil

No momento em que todas as atenções estão voltadas para a situação alarmante de casos e mortes ocasionadas pela COVID-19 e a crise de saúde pública, sobretudo no Norte do Brasil, uma outra assustadora realidade vem à tona: a violência no campo e a impunidade de crimes no interior do país, especialmente na região amazônica. A Repórter Brasil, ONG que há 20 anos realiza pesquisas, investigações jornalísticas e metodologias educacionais, lança, nesta quinta-feira (28), o especial Cova Medida, que consolida os detalhes sobre 31 assassinatos de trabalhadores sem-terra, indígenas e ambientalistas ocorridos no primeiro ano do governo Bolsonaro (2019), e escancara a impunidade para esses crimes.

Mais do que sensibilizar a sociedade para a insistente guerra que acontece no interior do Brasil, envolvendo trabalhadores sem-terra, indígenas em defesa do território e ambientalistas (de um lado), e fazendeiros, capatazes, madeireiros, grileiros e até políticos locais (do outro), a plataforma multimídia Cova Medida documenta e pretende tirar do silêncio essas histórias de brasileiros “anônimos”, vítimas de verdadeiros massacres. O material traz entrevistas com familiares e detalha o status de investigação de cada um dos crimes.

Realizado por uma equipe de mais de 20 profissionais, o Cova Medida revela, entre outras dezenas de dados, que apenas um dos casos foi encerrado (embora familiares da vítima questionem a conclusão da investigação); que 61% das investigações ainda não foram concluídas pela polícia (mesmo passado um ano); e que alguns parentes sofrem ameaças e enfrentam dificuldades financeiras, além do luto e da ânsia por justiça (veja os principais números no RAIO-X abaixo).

O especial Cova Medida, cujo nome foi inspirado na obra de João Cabral de Melo Neto – que Chico Buarque musicou em “Funeral de um Lavrador”, tem como base o relatório anual da Comissão Pastoral da Terra (CPT) sobre os assassinados em conflitos no campo, com atualização do andamento das investigações até 20 de janeiro de 2021. Teve ainda participação do advogado Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, na classificação do status das investigações.

No ar a partir das 11h desta quinta-feira (28), a plataforma multimídia Cova Medida apresenta uma exposição dinâmica dos casos; perfil das vítimas e relatos de como ocorreram suas mortes; histórias de chacinas; entrevistas e áudios emocionados de familiares, e duas grandes reportagens: uma que reúne as principais descobertas da investigação (e que traz ainda entrevistas com Marina Silva, Sônia Guajajara e João Stédile) e outra que investiga cinco crimes impunes há mais de uma década, para entender se o fator tempo colabora com a justiça (em só um deles houve julgamento, condenação e prisão). Além disso, a plataforma disponibilizará um podcast produzido em parceria com a Rádio Novelo. Com participação dos repórteres autores das investigações e familiares e amigos de algumas vítimas, o podcast terá cinco episódios e estreia no dia 3 de fevereiro.

Em uma iniciativa inédita e comprometida em colaborar com a imprensa nacional e internacional, a Repórter Brasil disponibiliza as reportagens e conteúdos referentes ao especial Cova Medida, desde que adotadas as regras creative commons (saiba mais abaixo).

O especial completo está disponível em www.reporterbrasil.org.br/covamedida/