Rafael Motta fará nova cirurgia na face e no antebraço após acidente de kitesurfe

O ex-deputado federal Rafael Motta continua internado em coma induzido no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sofrer um acidente de kitesurfe no último dia 22, em Natal. O boletim médico divulgado no sábado (30) aponta que ele deverá ser submetido a uma nova cirurgia de correção de fraturas de face e do antebraço esquerdo nos próximos dias.

Segundo a equipe médica, o estado clínico é considerado estável.

Na última quarta-feira (27), Rafael foi submetido a cirurgia para correção de fraturas de coluna e do esterno, “evoluindo satisfatoriamente no pós-operatório”, de acordo com o boletim.

O ex-deputado continua entubado e em coma induzido, com o acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional.

O acidente com Rafael aconteceu nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Ele foi transferido para São Paulo na madrugada do dia 25, após passar por cirurgia torácica no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, para correção de lesão brônquica.

Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte de 2015 a 2022 e vereador em Natal entre 2013 e 2014. Em 2022, disputou o Senado e, em 2024, concorreu à prefeitura de Natal.