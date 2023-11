O ex-deputado federal Rafael Motta teve sua nomeação confirmada como Secretário Municipal de Esporte e Lazer na capital do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 13.

A escolha já havia sido confirmada pelo prefeito Álvaro Dias na sexta-feira, 10. Anteriormente, Rafael estava ocupando um cargo de assessor da presidência da Infraero.