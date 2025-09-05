Rafael Motta compartilha primeira foto da recuperação após acidente de kitesurfe

Na última terça-feira, o ex-deputado foi extubado após 12 dias de coma induzido e de ter passado por cirurgias na coluna, esterno, face e antebraço esquerdo.

Rafael Motta foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte de 2015 a 2022 e vereador em Natal entre 2013 e 2014. Em 2022, disputou o Senado e, em 2024, concorreu à prefeitura de Natal.

O acidente com Rafael aconteceu no dia 22 de agosto, nas proximidades do Forte dos Reis Magos. Ele foi transferido para São Paulo na madrugada do dia 25, após passar por cirurgia torácica no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, para correção de lesão brônquica.