Rafael Câmara vence na Hungria e conquista o título da Fórmula 3

Rafael Câmara conquistou o Campeonato de Pilotos da Fórmula 3 de 2025! O piloto brasileiro da Trident confirmou o título neste domingo (3) ao vencer a prova em Hungaroring, na Hungria.

Com o triunfo, Rafael Câmara chegou aos 156 pontos na temporada e não pode mais ser ultrapassado por Mari Boya, segundo colocado com 108. Aos 20 anos, o pernambucano integra o programa de jovens talentos da Ferrari desde 2021 e estreou na categoria neste ano.

Tsolov agora está em terceiro com 106 pontos, seguido por Tim Tramnitz em quarto com 93 pontos e Martinius Stenshorne em quinto com 80 pontos.

Câmara teve um início dominante no campeonato, conquistando quatro poles nas cinco primeiras etapas — marca inédita na F3 — e vencendo em três circuitos: Bahrein, Austrália e Espanha.

Com grande vantagem na classificação, soube controlar o ritmo nas últimas provas e voltou a brilhar com mais uma pole position na rodada húngara.

“Estou muito feliz com a forma como conseguimos administrar toda a temporada. Acho que fomos muito fortes desde o início. Agora podemos relaxar um pouco antes de Monza, aproveitar um pouco o momento, porque durante o campeonato é sempre difícil aproveitar os momentos, porque você sempre precisa manter o foco, então aproveite cada momento. Obrigado a todos pelo apoio, por torcerem por mim e agora é só aproveitar”, disse o piloto brasileiro após o título.

Na classificação por equipes, a Trident chega à rodada final com 282 pontos na primeira posição, seguida pela Campos Racing, com 263. A MP Motorsport aparece em terceiro com 166 pontos, seguida pela ART Grand Prix, em quarto com 144 pontos. A Van Amersfoort Racing completa os cinco primeiros com 136.