Radical na Polônia; Trump enriquece e crueldade em Gaza

Ney Lopes

[ [email protected] ]

Remaining Time – 1:15

Radical – Um nacionalista radical ganhou a eleição deste final de semana na Polônia, O vencedor, Karol Nawrocki, é historiador e ex-boxeador apoiado pelo antigo partido governista polonês foi impulsionado por um movimento populista de direita, recebendo o apoio do presidente Trump. A vitória dos nacionalistas também é um impulso para os partidos populistas europeus críticos da União Europeia. Liderados pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e por Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria.

Trump mais rico – A mídia foi inundada com notícias sobre o enriquecimento pessoal do presidente Donald Trump. Segundo relatos, a família Trump e seus parceiros comerciais arrecadaram US$ 320 milhões em taxas com uma nova criptomoeda, intermediaram negócios imobiliários no valor de bilhões de dólares e, além disso, Trump recebeu com satisfação a oferta do Catar de um jato de luxo como presente ao governo dos EUA. A Forbes estimou que o patrimônio líquido de Trump aumentou em US$ 1,2 bilhão entre março de 2024 e março de 2025.

Crueldade – Mais de 54.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra. O Hamas deu início ao conflito com um ataque surpresa a Israel em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas. O exército israelense está novamente avançando sobre Gaza e bloqueou a maior parte da ajuda humanitária, causando fome generalizada. Enquanto isso, os civis palestinos em Gaza enfrentam dificuldades crescentes, em meio a constantes ataques aéreos israelenses, escassez generalizada de alimentos.

Os avisos para fugir chegam de repente: panfletos caindo do céu, mensagens de texto chegando a milhares de telefones, mapas confusos nas redes sociais apontando caminhos para mais escombros e desespero. Para os 2,1 milhões de habitantes de Gaza, existe apenas uma corrida desesperada para reunir crianças e idosos e, em seguida, uma caminhada lenta e humilhante até o próximo local em que seja possível sobreviver.

CURTINHAS

Musk (I) – Está provado que empresário bem-sucedido não significa a absoluta segurança de que seja político e administrador público eficiente. Depende de vocação para gerir a coisa pública, que não é a mesma coisa da atividade lucrativa da empresa. O lucro do governo é social. O lucro privado é financeiro. Visões completamente diferentes e distintas.

Musk (II) -A parceria entre Trump e Musk, o homem mais rico do mundo não deu certo. Ele caiu em desgraça com a mesma facilidade com que se levantou. Como um Ícaro “improvisado”, ele voou perto do sol e derreteu-se. No estrelato das redes sociais ficou cego à realidade do país. E agiu como se fosse gerente de sua firma, Não deu e nem jamais dará certo essa estratégia.

Cura do câncer – Exercícios são “melhores do que medicamentos” para impedir que o câncer retorne após o tratamento, segundo estudo pioneiro no mundo, envolvendo pacientes dos EUA, Reino Unido, Austrália, França, Canadá e Israel. Um regime de exercícios estruturado reduz o risco de morte em um terço e pode impedir o retorno de tumores ou o desenvolvimento de um novo câncer. Os resultados foram apresentados em Chicago na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), a maior conferência sobre câncer do mundo, e publicados no New England Journal of Medicine.

Incrível – A ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) quer de volta o imposto de 35% na importação de veículos elétricos (hoje ´de 18%). O argumento é que os carros chineses são bem aceitos. Incrível!! Que tipo de capitalismo é esse que desconhece a concorrência e quer ilhar o país. Os chineses já constroem fábrica na Bahia e em SP.

Sexo – Pesquisadores da Universidade de Stirling descobriram que mulheres preferem homens com características faciais mais femininas, contrariando a noção popular sobre atratividade masculina. O estudo analisou mais de 1.500 participantes no Japão e no Reino Unido. A pesquisa identificou uma preferência consistente por traços faciais mais femininos em ambos os sexos.

HOJE NA HISTÓRIA