Racismo: Bolsonaro volta a dizer que negros são pesados em arrobas, e PT entra com ação na PGR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou uma expressão racista durante conversa com apoiadores no “cercadinho” da Palácio do Alvorada na última quinta-feira (12). “Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, não é?”, disse ele a um homem negro. Na conversa, o chefe do Executivo ri e ironiza o fato de ter sido alvo da Justiça por ter usado a expressão de cunho discriminatório. “Sabia que já fui processada por isso? Chamei um cara de 8 arrobas”, afirmou.

Na tarde de quinta, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP) anunciou que ele e a presidenta de seu partido, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), devem entrar com representação na Procuradoria-Geral da República sobre o caso. “O presidente Bolsonaro, ao dizer que ‘negros são pesados por arrouba’ , comete crime de racismo. O PT através da presidenta Gleisi e eu iremos representá-lo na PGR”, afirmou Teixeira.

Assista ao vídeo:

Antes de assumir a Presidência, Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria e condenado pela Justiça de primeira instância por ter afirmado que visitou uma comunidade quilombola e que “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas” e que “nem para procriador ele serve mais”. A acusação da PGR foi rejeitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018.

Indignação

Congressistas negros da oposição protestaram contra mais uma declaração de teor racista do presidente. Entre as manifestações públicas, estão as publicações feitas por Benedita da Silva (PT-RJ), Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Vicentinho (PT-SP).

Aparelhamento da Fundação Palmares

Bolsonaro nomeou para chefia do órgão federal de promoção da cultura afrobrasileira um jornalista que não considera o Brasil um país racista e que já se referiu ao movimento negro como “escória maldita”. À frente da Fundação Palmares até o último dia 1º de abril, Sérgio Camargo não atendeu nenhuma liderança quilombola em mais de três anos de gestão e é acusado de assédio moral.

Quilombolas

Quilombolas são descendentes e sobreviventes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos. Eles têm direito à propriedade dessas terras, conforme a Constituição de 1988. Mais de 200 territórios quilombolas não reconhecidos aguardam parecer da fundação para avançar no processo de titulação.

BrasildeFato