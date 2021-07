Quer morar em outro Estado? Mato Grosso do Sul oferece 1.029 vagas de emprego

O estado do Mato Grosso do Sul começa a semana com a oferta de 1.029 vagas de trabalho que, além da capital, estão distribuídas em 28 municípios e são intermediadas pela Casa do Trabalhador. Em Campo Grande são 242 vagas em diversas áreas como azulejista, consultor de vendas, pedreiro e empregado doméstico.

Outro destaque fica com o município de Dourados que apresenta 282 oportunidades, a maior parte delas para atuação na construção civil. São vagas para pedreiro, armador de ferragens para a construção civil, servente de obras, entre outras. O restante das vagas de emprego está distribuído pelo interior do Estado.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) é a responsável por oferecer as vagas e reforça que os atendimentos na capital precisam ser agendados pelo aplicativo MS Contrata + disponível nas lojas virtuais gratuitamente. O detalhamento das vagas, endereços, telefones e horários de funcionamento da Funtrab da capital e todas as unidades do interior do Estado pode ser conferido pelo endereço www.funtrab.ms.gov.br

Fonte: Brasil 61