Quem ‘inventou’ o Dia dos Pais e por que ele é comemorado em agosto?

Em 15 de agosto, o jornal adiantou em destaque na sua capa a saudação aos pais, com a mensagem de que “pela primeira vez os filhos, no enternecido reconhecimento que devem a quem lhes consagra energias e desvelos, preocupações e esperanças, manifestando aos pais toda a extensão do seu amor. Será a primeira vez e não será a última”.