Quem ‘inventou’ o Dia dos Pais e por que ele é comemorado em agosto?
Data passou a ser celebrada no Brasil em 1953, mas já era comemorada em outros países. Origem da festa remonta a 4 mil anos atrás, na Babilônia. Veja também uma lista de sugestões de presente até R$ 150.
Por Henrique Martin, g1
O Dia dos Pais será comemorado em 10 de agosto no Brasil. Em outros países, a data varia dependendo de dias religiosos ou tradições comerciais.
No Brasil, nem sempre foi no segundo domingo do mês. O primeiro “Dia do Papai” ou “Dia do Pai” foi celebrado em 1953.
Depois, por conta do sucesso da campanha original criada para movimentar o comércio, a data “pegou” e se espalhou para o resto do país. E virou “Dia dos Pais” – veja no final da reportagem uma lista com ideias de presentes até R$ 150.
A ideia original do “Dia do Papai” foi de Sylvio Bhering, que, na época, era diretor do jornal “O Globo” e da Rádio Globo no Rio.
O jornal veiculou a primeira menção à data em 1º de junho de 1953, para avisar que tinha uma nova data comemorativa para os pais, atendendo “aos pedidos dos leitores” que queriam uma festa similar ao Dia das Mães.
Jornal “O Globo” de 1º de junho de 1953, anunciando o “lançamento” do Dia dos Pais — Foto: Arquivo O Globo
O dia escolhido foi 16 de agosto, que coincidia com o dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria e considerado pela igreja católica como patriarca da família.
Em 15 de agosto, o jornal adiantou em destaque na sua capa a saudação aos pais, com a mensagem de que “pela primeira vez os filhos, no enternecido reconhecimento que devem a quem lhes consagra energias e desvelos, preocupações e esperanças, manifestando aos pais toda a extensão do seu amor. Será a primeira vez e não será a última”.
Capa do jornal “O Globo” de 15 de agosto de 1953, um dia antes do primeiro “Dia do Papai” comemorado no Brasil — Foto: Arquivo O Globo
A data “pegou” e passou a ser celebrada em todo o país.
Para manter uma analogia com o Dia das Mães, no segundo domingo de maio, se tornou uma data fixa no segundo domingo de agosto.