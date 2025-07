Quem era o criminoso mais procurado do RN que morreu após quase um dia de confronto com a polícia

Marcelo Johnny Viana Bastos, de 32 anos, conhecido como Marcelo Pica-Pau, era considerado o criminoso mais procurado do Rio Grande do Norte desde maio de 2025, com a inclusão de dados no sistema do Ministério da Justiça, segundo a Polícia Civil.

O criminoso era o principal alvo da operação da Polícia Civil que tentou prender ele e comparsas em uma casa no bairro Portal do Sol em Extremoz, na Grande Natal, na manhã do último sábado (26). Um confronto foi iniciado no local, durou quase 24 horas, e terminou com a morte do investigado.

O assaltante de bancos é apontado como o mentor e fundados da facção criminosa Novo Cangaço e era foragido da Justiça. Ele morreu na manhã deste domingo (28) após quase um dia inteiro de confronto com as forças de segurança do estado.

Os outros dois criminosos mortos no confronto foram:

Cláudio Ferreira dos Santos, conhecido como Bode-Rouco, comparsa de Pato-Rouco e ajudante do criminoso, apontado como fornecedor de drogas para traficantes de cidades como Nísia Floresta e São José de Mipibu;

Jamile Xavier da Silva, de 19 anos, namorada de Marcelo Pica-Pau e integrante da organização criminosa.

Segundo a polícia, o criminoso havia passado um tempo fora do estado após ter sido alvo de operações policiais.

“Ele começou a se movimentar e voltar para o Rio Grande do Norte, em consequência disso, vários crimes foram acontecendo. Nós conseguimos identificar a movimentação de veículos que ele estava utilizando, nós conseguimos monitorá-los há cerca de dois meses”, disse o delegado Pablo Beltrão, da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor).

“E por meio da sua namorada, a Jamile, nós conseguimos identificar um dos endereços que ele estava utilizando para encontrar com essa namorada. Era o endereço onde houve todo o confronto. Era o endereço que ela residia para encontros casuais com ele. Nesses encontros ele se dirigia com alguns criminosos, como é o caso do Cláudio, que também era investigado”.