Quem é Hugo Motta, favorito à presidência da Câmara dos Deputados

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) desponta como favorito para assumir a presidência da Câmara dos Deputados. A eleição da nova Mesa Diretora ocorre neste sábado (1º/2), assim como no Senado Federal.

Aos 35 anos, pode se tornar o mais jovem parlamentar a assumir a presidência da Casa. Líder da bancada do Republicanos na Câmara, é médico de formação. Casado e pai de dois filhos, está no quarto mandato de deputado federal.

Hugo Motta foi apadrinhado por Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara que finaliza o segundo mandato. Ele foi visto como nome de consenso dentro da Casa, com abertura em todos os segmentos, da direita à esquerda.

Conquistou o apoio formal de todos os partidos na Câmara, com exceção do PSol e Novo. Foi eleito ao cargo pela primeira vez em 2010, aos 21 anos, se tornando o deputado federal mais jovem a assumir a função.

Hugo Motta integrou “tropa de choque” de Cunha

Motta fez parte da chamada “tropa de choque” do ex-deputado Eduardo Cunha (PTB). Na época ambos eram do PMDB (atual MDB). Cunha fez do deputado da paraibano o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, que na época investigava o governo Dilma.

Por ser forte aliado de Cunha, votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), algo que ainda gera incômodo para os petistas.

Meses depois do impedimento de Dilma, Motta viu o poder de Cunha se esvair, com a cassação dele meses depois da saída da petista do poder. Nessa votação, o deputado da Paraíba não compareceu para votar.

De centro, o parlamentar fez parte da base de apoio dos governos de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB), Jair Bolsonaro (PL), e agora também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2018, Motta trocou o MDB pelo Republicanos. Nas eleições de 2022, foi o deputado federal mais votado da Paraíba, com 158.171 votos.

