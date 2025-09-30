Queda de Tensão afeta Abastecimento em Mossoró nesta terça-feira (30)

O abastecimento de água em Mossoró foi comprometido na tarde desta terça-feira (30 de setembro), devido a uma queda geral de tensão na rede de energia elétrica da cidade, registrada por volta das 13h.

Este evento de instabilidade na tensão acionou os mecanismos de proteção dos equipamentos da Caern, resultando no desligamento automático de 11 dos 20 poços que operam no município.

As equipes técnicas da Companhia foram imediatamente mobilizadas, e os poços já estão sendo religados, retomando a operação. No entanto, devido ao período em que o sistema ficou paralisado, a recuperação total da pressão e a regularidade do abastecimento em todos os pontos da cidade de Mossoró devem ocorrer em até 48 horas.

A Caern solicita a compreensão da população e recomenda que os moradores usem a água reservada nos seus imóveis de forma racional, priorizando o consumo essencial.