Quatro integrantes de facção criminosa morrem em confronto com a polícia em Luís Gomes

Na noite desse sábado (15) ocorreu um confronto entre policiais e membros de uma facção criminosa que tentava expandir seu território na cidade de Luís Gomes/RN, no Alto Oeste Potiguar.

Essa facção criminosa, originária do estado da Paraíba, havia gravado alguns vídeos na cidade há alguns meses. Nas gravações, os criminosos exibiam armas, pichavam paredes de órgãos públicos com a sigla da facção e registravam invasões a residências, além de expulsão moradores.

Após uma ação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil, foi possível identificar a presença de integrantes dessa facção criminosa na cidade.

Ao obter informações que os criminosos se encontravam na Zona Rural deste munício, as equipes da Polícia Militar local, GTO e Polícia Civil fizeram diligências na região. Nas proximidades da Vila São Bernardo, avistaram um veículo seguido por uma motocicleta. Após acionar solicitação de parada, o motociclista fugiu e quatro indivíduos que estavam no carro desceram fortemente armados.

Os criminosos dispararam contra os policiais, que revidaram diante da injusta agressão. O confronto resultou em quatro criminosos alvejados, que foram socorridos ao hospital municipal, mas já chegaram sem vida, segundo informações médicas.

Esses quatro indivíduos possuíam juntos, mais de seis mandados de prisão em aberto por diversos crimes, incluindo homicídio e latrocínio.

Durante a ação, foram apreendidas espingardas calibre .12, pistola, munições, colete balístico, drogas e apetrechos para acampamentos prolongados na mata.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos. A Polícia Civil também deverá abrir um inquérito para analisar as circunstâncias do confronto.

Moradores de Luís Gomes relataram momentos de tensão durante a ação policial, mas destacaram que a segurança no município tem sido reforçada diante do aumento de crimes violentos nos últimos meses. A Polícia Militar reforça que operações desse tipo continuarão sendo realizadas para combater atividades criminosas e garantir a segurança da população.