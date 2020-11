Quatro candidatos de Mossoró com patrimônio superior a R$ 300 mil receberam auxílio do governo

Sessenta e sete candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador com patrimônio superior a R$ 300 mil receberam auxílio emergencial residual do governo, de acordo com levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU). De Mossoró, três postulantes à Câmara Municipal e um candidato a vice-prefeito aparecem na relação.

Além do candidato a vice-prefeito da Coligação Pra Mudar Mossoró, Joao Fernandes de Melo Neto, que alega haver sido vítima de fraude, também figuram Erico Verissimo Maia Cavalcante (DC), com patrimônio de R$ 873.500,00; Isaac da Costa Filgueira (DC), que declarou R$ 305.000,00; e José Wilson da Silva Paiva (PSB), com bens avaliados R$ 978.000,00.

Lista de candidatos com patrimônio superior a R$ 300 mil que receberam o auxílio emergencial da Covid-19

PARA ENTENDER O CASO

Por meio de despacho assinado na última sexta-feira, 6/11, o ministro Bruno Dantas tornou pública lista produzida pelo TCU que contém os candidatos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.

É possível verificar também casos em que o patrimônio declarado do candidato supera 1 milhão de reais. Tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa. Essa lista foi divulgada mediante parcial supressão dos CPFs dos candidatos.

A lista disponibilizada contém o cruzamento de dados realizado pelo TCU e o cruzamento realizado pelo Ministério da Cidadania, com dados que permitem identificar:

1) benefícios que foram cancelados antes da decisão do Tribunal;

2) benefícios que permaneceram com pagamentos em setembro e outubro, seja no âmbito do auxílio emergencial originalmente estabelecido pela Lei 13.982/2020, seja no âmbito do auxílio emergencial residual previsto na Medida Provisória 1.000/2020.

Dessa forma, a planilha permite idenficar o tipo de auxílio (emergencial ou residual) e o momento do bloqueio (se antes ou depois da decisão do TCU).

Importante destacar que o Ministério da Cidadania deliberou pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU, sem prejuízo da possibilidade dos beneficiários contestarem nos canais adequados. A única exceção se refere a benefício concedido judicialmente.

Alertas importantes do TCU:

• Os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio

• Há risco de erro de preenchimento pelo candidato

• Há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros

• Só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido

• Só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais

• O papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público

• Os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE

• Os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência

LEIA TAMBÉM

Despacho do ministro Bruno Dantas

Acórdão 2.899/2020 – TCU – Plenário