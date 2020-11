Quatro bairros de Mossoró estão com oferta de água reduzida

Os bairros de Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém, em Mossoró, estão com redução na oferta de água nesta quarta-feira (11). A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está trabalhando no conserto de um defeito mecânico no conjunto motobomba do Poço 8, que atende a região. O problema foi detectado ao meio dia dessa segunda-feira (9) e foi provocado por desligamentos momentâneos no fornecimento de energia elétrica.

A previsão é que o conserto seja concluído na manhã desta quinta-feira (12). Durante esse período, a Caern estará atendendo a região afetada com água da Adutora Jerônimo Rosado e o Poço 30, de forma emergencial.

Após concluído o serviço e religado o poço, o abastecimento nos bairros afetados estará completamente normalizado no prazo de até 48 horas.

FONTE: Ascom Caern.