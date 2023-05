Quatro bairros de Mossoró estão com abastecimento de água reduzido

ACS CAERN

A Caern reduziu na manhã desta quinta-feira (25), o abastecimento dos bairros Belo Horizonte, Alto da Conceição, Lagoa do Mato e Alto do Xerém, em Mossoró. A medida foi necessária, em função da parada da poço 8, que passará por manutenção. Equipe da Companhia fará o conserto do poço que apresentou problema mecânico e a previsão é retomar o abastecimento no final da manhã de sábado (27). Durante o período, a Caern vai fazer o reforço do envio de água, para as áreas afetadas, pela adutora Jerônimo Rosado e poço 30.