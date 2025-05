Quase R$ 1 milhão roubados de banco em PE são recuperados no RN

Quase R$ 1 milhão roubados de uma agência do Banco do Brasil em Cabrobó (PE) no fim de semana passado foram recuperados nesta segunda-feira (26) na cidade de Santa Cruz (RN).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o dinheiro – R$ 947.345,00 em dinheiro vivo, ao todo – foi encontrado dentro do carro de um casal durante uma abordagem na BR-226.

O casal, que estava em um veículo Toyota Corolla, de cor bege, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz (RN) para serem autuados.

Segundo a PRF e a Polícia Militar de Pernambuco, a agência de Cabrobó foi arrombada após a realização de uma obra no interior da agência, o que pode ter facilitado a ação criminosa.

O dinheiro foi devolvido para o Banco do Brasil, através da agência da cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. A apreensão do valor contou com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

“A recuperação foi possível graças à troca de informações entre as forças de segurança dos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte”, informou a PRF.