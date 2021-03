Quarto Juizado Especial de Mossoró bate recorde de sentenças

O 4º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró alcançou em fevereiro de 2021 a marca de 439 sentenças proferidas, número expressivo, especialmente se tratando de um mês de duração mais curta e com feriados decorrentes do período de Carnaval.

O resultado se soma às quase 2 mil sentenças produzidas pela unidade judiciária nos últimos 12 meses, fazendo com que, em apenas dois meses do ano, este Juizado tenha alcançado a primeira de suas metas anuais de planejamento: julgar mais processos do que os distribuídos em 2021 (casos novos que ingressam no Poder Judiciário).

Com base na ferramenta de estatística e produtividade desenvolvida e utilizada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (GPS-JUS), com os dados apurados de 1º de março de 2021, o 4º Juizado de Mossoró já superou em 128% a Meta 1 para o ano de 2021, que é julgar mais processos do que os distribuídos. Além disso, este sistema de estatística registra que foram proferidos 982 despachos e 260 decisões neste ano de 2021, não existindo processos paralisados no gabinete há mais de 60 dias pendentes de ato do juiz.

Para o magistrado Paulo Maia, titular do 4º Juizado de Mossoró, os números revelam um Juizado que tem muitos processos, com uma demanda altíssima, mas que, mesmo assim, consegue manter alta produtividade e eficiência, graças ao empenho de todos que atuam no gabinete e na secretaria da unidade jurisdicional. Explica o juiz que o trabalho remoto faz com que a produtividade aumente em função de questões como a desnecessidade dos deslocamentos, “o que otimiza o nosso tempo útil de trabalho”.

Em relação aos prognósticos futuros, o magistrado almeja alcançar ainda mais celeridade, destacando: “acabamos de implantar novos métodos de trabalho voltados especificamente para este momento de pandemia, recebemos dois novos estagiários de pós-graduação e estamos implementando as medidas relacionadas na nota técnica nº 01/2020 do Centro de Inteligência dos Juizados Especiais do RN para a análise das demandas repetitivas, de modo que as metas para o final do ano são ainda mais ousadas: reduzir o estoque de processos e sentenciar processos há menos de 30 dias paralisados”, conclui o juiz.