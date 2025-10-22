Quanto podem valer as joias roubadas do Louvre?

Por BBC, Aleks Phillips

As joias roubadas do Louvre, em Paris, em um ousado assalto à luz do dia, foram avaliadas em 88 milhões de euros (R$ 550,3 milhões), afirmou um promotor público francês, citando o curador do museu.

A procuradora francesa Laure Beccuau disse à rádio francesa RTL que a quantia era “extraordinária”, mas afirmou que a maior perda era para o patrimônio histórico da França. Entre os itens roubados estavam joias da coroa e peças oferecidas por dois imperadores da Casa de Bonaparte às suas esposas.

Ladrões munidos de ferramentas elétricas levaram menos de oito minutos para entrar e fugir com o saque, logo após a abertura do museu mais visitado do mundo na manhã de domingo.