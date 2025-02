QUANDO OS TEUS DIAS FOREM ESCUROS… – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O Amor em sua essência.

A vida nos ensina algumas coisas curiosas. Dentre elas temos: que todas as pessoas que passam em nossa vida nos ensinam sobre o amor. Umas ensinam como amar; outras nos ensinam que devemos nos amar; por meio de outras, aprendemos o que não é amor. Algumas nos amam tanto, que nos ensinam que não só podemos, como também merecemos ser amados. (Ricardo Alfredo)

QUANDO OS TEUS DIAS FOREM ESCUROS…

A vida é um dom do Eterno para os homens, porém, ela é cheia de desafios diários. E destes surgem as preocupações, angústias e medos que perturbam a nossa alma e a nossa mente.

As Sagradas Letras nos ensinam que neste dia, o dia mau, a nossa principal e única ação é entregar ao Senhor nossas ansiedades, aflições e medos, pois o Eterno sabe todas as coisas e sabe o momento certo para aplicar o seu cuidado.

Eis alguns versículos que podem ser um consolo no dia mau. Leia e ore, e assim o consolo de Deus vem a você.

1- O teu refúgio no dia mal – Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. (Salmos 91:2)

2- O teu consolo na ansiedade – Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. (Salmos 94:19)

3- O teu refrigério na alma – O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. (Salmos 23:1-3)

4- A tua esperança – Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor. (Salmos 27:14)

5- A tua entrega de preocupações – Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair. (Salmos 55:22)

6 – O Teu futuro – Mas eu confio em ti, Senhor e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. (Salmos 31:14-15)

7- A tua confiança – Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. (Salmos 125:1)

8 – A tua busca – Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. (Salmos 34:4)

9 – O teu pedido – Responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça!

Dá-me alívio da minha angústia; tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. (Salmos 4:1)

10 – A tua força e o seu escuro no dia mau – O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças (Salmos 28:7)

11 – O teu clamor – Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. (Salmos 120:1)

HOMENAGEM

Professor e acadêmico Carlos Alberto Lima Filgueira, sendo homenageado hoje pela ACJUS pelos anos de contribuição a nossa instituição. Nós da diretoria e representantes do colegiado, agradecemos a valiosa participação do aludido amigo e confrade.

Encontro na ACJUS com os confrades Antônio Marcos de Oliveira e Antônio Filemom Rodrigues Pimenta. O tema foi a presença das academias para prestigiar posse da Diretoria da OAB-Mossoró

ACONTECEU…

A ACJUS foi convidada e participou da solenidade de posse da diretoria da OAB/Mossoró e dos conselheiros e presidentes de comissões, sessão acontecida no início da noite dessa sexta-feira 14/02, tendo como palco o auditório da referida instituição representativa da classe das advogadas e advogados. Evento bastante prestigiado com representantes da justiça estadual, justiça do trabalho, ministério público, OAB- estadual, caixa de assistência aos advogados, representantes políticos, faculdades, universidades e familiares, sendo a ACJUS representada pelos acadêmicos José Wellington Barreto, Sérgio Fernandes Coelho, Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Francisco Canindé Maia.

Registramos no dispositivo, além da presidente empossada, Dra. Lorena Gualberto, vice-presidente da OAB/estadual, Dra. Bárbara Paloma, juíza Ana Clarisse, juiz Hamilton Vieira Sobrinho, promotor de justiça Lúcio Romero, vereador Thiago Marques, secretário municipal Rodrigo Forte, conselheiro federal e membro da ACJUS, Dra. Canindé Maia, e na assistência, a magnifica reitora Cícilia Raquel Maia Leite (UERN), pró-reitora acadêmica Erika Benjamim (UNICATÓLICA), além de outras autoridades.

ACJUS AGLUTINANDO FORÇAS INSTITUCIONAIS. MAIS UMA REUNIÃO PRODUTIVA.

Aconteceu hoje 14/02/25 – de 9h às 11h – no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, reunião com um grupo de instituições que firmam fileiras nos projetos culturais e sociais que serão promovidos pela Academia De Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, no ano acadêmico de 2025 que será todo ele dedicado à confreira Zélia Macedo Heronildes.

Compareceram à reunião, representantes da Direção do Lions Clube Mossoró Abolição, presidente Grinauria Maia (AFLAM e futura ACJUS) e Joana Darc Fernandes Coelho (ACJUS, AFLAM e LIONS), o Rotary Internacional, representado pelos confrades Francisco Rodrigues (presidente) Antônio Clóvis Vieira (ACJUS, AMOL e ALAM, futuro presidente do Rotary) e Geraldo Maia do Nascimento (ACJUS, AMOL, ROTARIANA E ROTARY), Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros (Presidente do Grupo de Comunicação TCM TELECOM e imortal da ACJUS), Antônia Vilma Barbosa de Lima e Isolda Bandeira de Melo (Associação Social 365 GRÃO), Rubens Bruno (Associação social do Rincão), Manoel Mário de Oliveira (Escritor e futuro ACJUS), Raimundo Antônio de Souza Lopes (ACJUS e outras instituições literárias), Eriberto Monteiro (Escritor e Coleção Mossoroense), Jussirene Maria de Oliveira Souza (coordenadora estadual do SINDSAÚDE ), Francinete Fernandes de Souza (colaboradora ACJUS), Roberto Carlos Barreto (colaborador ACJUS), José de Arimatéia Gonzaga (colaborador ACJUS) e Fernando Geraldo de Souza (colaborador ACJUS).

Registraram ausência por motivos superiores, as confreiras Welma Maria Ferreira de Menezes, Anairam Medeiros (UERN) e Taniamá Vieira da Silva Barreto, presidente da ALAM, associada fundadora da ACJUS, AMOL e AFLAM.

A reunião atendeu os objetivos previstos, quando destacamos que as instituições presentes e as demais que justificaram, cada uma teve direito a voz e se comprometeram engajar-se nos projetos apresentados pela diretoria da ACJUS, bem como ampliar a parceira conosco, participando de todos os encaminhamentos e realizações das atividades apresentados, quais foram: Dia 07/03 – 18h30 – Auditório da OAB, Mossoró, Fórum de Debates Pensando Mossoró – Mulheres Inspiradoras, com conferencia da professora Doutra e Cineasta Leila Maria de Araújo Tabosa, bem como exposição e lançamento do livro “ELA NASCEU LILÁS”; Dia 04/04 – Projeto Memória Acadêmica Trajetórias – Edição Especial em TRIBUTO ao Reverendo Padre Flávio Augusto Forte Melo; Dia 07/05 – 19h – aniversário e posse do neoacadêmico Manoel Mario de Oliveira como titular da cadeira 36, cujo patrono in memoriam é o empresário Ivo Lopes de Oliveira. Na mesma reunião, a diretoria da ACJUS adiantou aspectos do Salão de Livro de Autores Mossoroenses (SALMO) a ser realizado nos 03,04,06 de novembro de 2025.

A TCM que se presente procedendo com a cobertura da reunião de hoje, estará presente em todos esses momentos e outros elencados na reunião.

Finalizando, a ACJUS e RSF, prestou moções de aplausos aos acadêmicos Antônio Clóvis Vieira e Raimundo Antônio de Souza Lopes, ambos, foram e continuam sendo destaques no fortalecimento das nossas instituições culturais e sociais.

Também já ficou definida o dia 15/03 como data da próxima reunião desse grupo de intelectuais e sociais de Mossoró e da Região. – José Wellington Barreto – Pela diretoria executiva

FATOS E FOTOS HISTÓRICAS

ACJUS – essas fotos históricas foram tiradas por Célio Duarte, sessão solene de 89 anos de Dr. Elder Heronildes da Silva, evento acontecido em 9/9/23 – No Requinte Buffet.

IMORTALIDADE ACADÊMICA

Padre Sátiro Dantas dando a benção no prédio da Escola Municipal Alcides Manoel de Medeiros, no bairro Redenção, também se fez presente a Prefeita Rosalba Ciarlini – 1999.

Imortalidade acadêmica é isso. Sempre lembrando dos que já se foram. Nunca deixe esquecidos.

AMOSTRA LITERÁRIA E ARTÍSTICA DE MARTINS

AGENDA

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma programação especial com diversos vídeos no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Salmo 142 – Davi ora para que seja protegido de seus perseguidores. (Masquil de Davi; oração que fez quando estava na caverna).

1 Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor.

2 Derramei a minha queixa perante a sua face; expus-lhe a minha angústia.

3 Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda; no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço.

4 Olhei para a minha direita, e vi, mas não havia quem me conhecesse; refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma.

5 A ti, ó Senhor, clamei; eu disse: Tu és o meu refúgio, e a minha porção na terra dos viventes.

6 Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido; livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu.

7 Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome; os justos me rodearão, pois me fizeste o bem.