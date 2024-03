Qual é o país com o maior número de investidores?

Praticamente todos os continentes do mundo abrigam bolsas de valores, com exceção dos países que geralmente estão sob regimes ditatoriais, socialistas, nações com independência não reconhecida ou com extrema pobreza.

Além disso, alguns países da região do Caribe são atendidos pela Eastern Caribbean Securities Exchange (ECSE). No entanto, você sabe quais são os países que se destacam pelo maior número de investidores?

De acordo com dados do site Tradinghours.com, portal que centraliza dados sobre bolsas de valores globalmente e mantém uma extensa base de dados que inclui informações sobre mais de 900 bolsas de valores em todo o mundo, os Estados Unidos são o país com o maior número de investidores.

Com mais de 145 milhões de investidores, os EUA são o epicentro das maiores bolsas de valores do mundo. No entanto, a distribuição da propriedade das ações reflete disparidades significativas: os 10% mais ricos detêm quase 90% das ações em circulação.

Dados revelam que aproximadamente 56% dos adultos americanos possuem investimentos em ações. Dessas cifras, chama atenção que 90% são homens brancos e que 55% têm mais de 60 anos. Esse perfil demográfico evidencia desigualdades no acesso e participação no mercado de capitais.

É relevante notar que a maioria dos investidores americanos mantém suas ações de forma indireta, por meio de fundos de investimento. Em 2019, por exemplo, apenas 15% possuíam ações diretamente. Essa tendência ressalta a importância dos veículos de investimento coletivo na democratização do acesso aos mercados financeiros.

O melhor tipo de investimento

A resposta sobre os “melhores” tipos de investimentos pode variar dependendo dos objetivos financeiros, do perfil de risco e das circunstâncias individuais de cada investidor. No entanto, alguns tipos de investimentos comumente considerados sólidos incluem:

Ações: investir em ações representa comprar uma parte de uma empresa. As ações podem oferecer retornos significativos ao longo do tempo, embora também possam ser voláteis.

Títulos: os títulos são empréstimos feitos a governos, empresas ou outras entidades. Eles geralmente oferecem pagamentos regulares de juros e retornos mais previsíveis do que as ações.

Fundos de Índice: esses fundos investem em um conjunto diversificado de ativos para acompanhar o desempenho de um índice específico, como o S&P 500. Eles são uma forma de investir em uma ampla variedade de empresas com baixas taxas de administração.

Imóveis: investir em imóveis pode proporcionar fluxos de renda regulares através de aluguéis, além de potencial valorização do imóvel ao longo do tempo.

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs): esses fundos investem em uma carteira diversificada de imóveis e são negociados na bolsa de valores. Eles oferecem aos investidores exposição ao mercado imobiliário sem necessidade de adquirir propriedades físicas.

Também há outras opções, como contratar uma Previdência Privada e comprar Seguro de Vida, que oferece proteção financeira para a família em caso de falecimento do segurado, substituindo a renda perdida, pagando dívidas e despesas finais.

