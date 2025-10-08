Quaest: com 48%, aprovação do governo Lula chega ao melhor patamar em 2025

CNN Brasil

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao melhor patamar de 2025, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (8).

São 48% que aprovam a terceira administração do petista. Os que desaprovam são 49%. Com uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os índices aparecem em empate técnico.

O melhor desempenho de Lula visto até então foi em janeiro, com 47%. Nos levantamentos seguintes, foi observada uma queda vertiginosa na aprovação, indo para 41% em março e 40% em maio.

A tendência de subida passou a ser observada a partir de julho, quando 43% passaram a aprovar. Em agosto e setembro, foram 46%.

A desaprovação, por sua vez, chegou ao ápice em maio, com 57%. A queda passou a acontecer nos meses seguintes: 53%, em julho; e 51% em agosto e setembro.

Os dois últimos meses foram marcados pela reação do governo federal em relação à taxação de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros exportados ao país.

A medida havia sido anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, entre outras coisas, pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação que apurou um plano de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no caso.

Para o levantamento, a Quaest ouviu 2.004 pessoas, pessoalmente, entre 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.