Quaest: 54% não votariam em Bolsonaro em 2026; 49% rejeitam votar em Lula

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (13), mostrou que 54% dos entrevistados não votariam no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2026 para o Planalto. Bolsonaro, contudo, está inelegível até 2030 e não pode participar da próxima corrida pela Presidência da República.

O levantamento também questionou a respeito de outros nomes, como os do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No caso dos três, a maioria também disse que não votaria neles em 2026 — apenas no cenário de Lula há empate técnico com quem escolheria o petista para um quarto mandato.

Confira os números da pesquisa

Nas eleições presidenciais de 2026, você…

Jair Bolsonaro (PL): não votaria (54%), votaria (39%), não conhece (5%), não sabe/não respondeu (2%)

Fernando Haddad (PT): não votaria (50%), votaria (32%), não conhece (14%), não sabe/não respondeu (3%)

Michelle Bolsonaro (PL): não votaria (50%), votaria (33%), não conhece (15%), não sabe/não respondeu (2%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): não votaria (49%), votaria (47%), não conhece (2%), não sabe/não respondeu (2%)

Gleisi Hoffmann (PT): não conhece (53%), não votaria (34%), votaria (10%), não sabe/não respondeu (2%)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): não conhece (39%), não votaria (30%), votaria (28%), não sabe/não respondeu (3%)

Ratinho Júnior (PSD): não conhece (50%), não votaria (27%), votaria (21%), não sabe/não respondeu (2%)

Romeu Zema (Novo): não conhece (57%), não votaria (25%), votaria (16%), não sabe/não respondeu (2%)

Ronaldo Caiado (União): não conhece (60%), não votaria (24%), votaria (12%), não sabe/não respondeu (3%)