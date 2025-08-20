Quaest: 51% desaprovam governo Lula, e 46% aprovam

O levantamento mostra que o grupo com 60 anos ou mais voltou a aprovar mais do que desaprovar o governo Lula: 55% aprovam (eram 48% em julho), enquanto 42%, desaprovam (eram 46%). A alta de 7 pontos em um mês acabou com o empate técnico entre os indicadores, com 13 pontos de diferença pró-aprovação. A margem de erro é de 5 pontos para mais ou menos.