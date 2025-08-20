Quaest: 51% desaprovam governo Lula, e 46% aprovam
Presidente continua mais desaprovado que aprovado, mas distância, que já foi de 17 pontos, agora é de cinco. Lula voltou a ter mais aprovação que reprovação entre os que ganham até 2 salários mínimos, os de ensino fundamental, os católicos, os que têm 60 anos ou mais e os moradores do Nordeste.
A desaprovação do governo Lula (PT) oscilou dois pontos para baixo e está em 51%, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20). A aprovação da gestão do presidente oscilou três pontos para cima e é de 46%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos.
Veja os números:
- Aprova: 46% (eram 43% na pesquisa de julho);
- Desaprova: 51% (eram 53%);
- Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%).
A diferença entre aprovação e desaprovação é a menor desde janeiro de 2025, quando havia empate técnico: 49% desaprovavam o governo Lula, enquanto 47%, aprovavam naquele mês.
O pico de diferença entre aprovação e desaprovação ocorreu em maio deste ano, quando 17 pontos separavam avaliação a negativa (57%) da positiva (40%).
No levantamento anterior, feito pela Quaest em julho, a desaprovação apresentou recuo no limite da margem de erro e estava em 53%, enquanto a aprovação oscilou para cima e registou 40%. O movimento de oscilação se repete pela segunda vez tanto para baixo na desaprovação, quanto para cima na aprovação, com os dados divulgados nesta quarta-feira.
Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, o governo Lula teve a melhor avaliação desde janeiro por conta da queda da inflação nos alimentos (caiu o percentual dos que acham que os preços subiram; e subiu o dos que acham que os preços caíram) e da reação ao tarifaço de Trump.
“A melhora na aprovação do governo Lula em agosto resulta da combinação de fatores econômicos e políticos. De um lado, a percepção de queda no preço dos alimentos trouxe alívio às famílias e reduziu a pressão sobre o custo de vida. Do outro, a postura firme de Lula diante do tarifaço imposto por Donald Trump foi vista como sinal de liderança e defesa dos interesses nacionais.”
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram realizadas 12.150 entrevistas entre a última quarta-feira (13) e domingo (17).
O levantamento aponta que:
- Lula voltou a ser mais aprovado entre os que ganham até 2 salários mínimos, entre os que têm ensino fundamental, os católicos, os de 60 anos ou mais e os moradores do Nordeste. Em todos esse segmentos, havia empate técnico na pesquisa anterior.
- Os homens seguem desaprovando mais que aprovando Lula, mas a diferença, que chegou a 20 pontos em maio, caiu para nove pontos.
- A aprovação de Lula cresceu no estado de São Paulo, de 29% para 34%. A desaprovação oscilou para baixo, de 69% para 65%. Na Bahia e em Pernambuco, Lula voltou a ser mais aprovado que desaprovado.
Tarifaço de Trump
A pesquisa Quaest mostra também que 51% dos entrevistados acreditam que interesses políticos de Trump provocaram o anúncio do tarifaço. Outros 23% consideram que a tarifa foi provocada pela defesa dos interesses comerciais americanos. Para 2%, motivos pessoais de Trump. Outros motivos, 2% também. E não responderam ou não sabem somam 22%.
Ainda segundo o levantamento, 64% dos brasileiros consideram que o tarifaço vai aumentar o preço dos alimentos no país. Desde 6 de agosto, parte dos produtos brasileiros pagam taxa de 50%, a mais alta do mundo, para entrar nos EUA.
A pesquisa sobre o tarifaço mostra também que:
- 71% consideram que Trump está errado ao impor tarifas por acreditar que há perseguição a Bolsonaro;
- 55% acham que Bolsonaro, e 55% que Eduardo estão agindo mal diante do assunto
- 46% acham que Lula está agindo mal
- 77% dizem que as tarifas vão prejudicar suas vidas
- Subiu para 67% o número de brasileiros que acham que o Brasil deve negociar
- Caiu para 26% o número de brasileiros que consideram que o Brasil deve taxar os EUA
- 48% acham que Lula e o PT está fazendo o que é mais certo no embate
Região
A Quaest mostra que a aprovação ao governo Lula (PT) oscilou 7 pontos para cima no Nordeste, região com maior aprovação: 60% (eram 53% em julho). A desaprovação oscilou os mesmos 7 pontos, mas para baixo, e está em 37% (eram 44%). A margem de erro para a região é de 4 pontos para mais ou menos.
Centro-Oeste e Norte, regiões apuradas em conjunto, tiveram oscilação de 4 pontos para cima na aprovação, que é de 44% (eram 40%), enquanto a desaprovação oscilou 2 pontos para baixo e é de 53% (eram 55%). Os indicadores estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro é de 8 pontos para mais ou menos.
O Sudeste segue com mais desaprovação do que aprovação à gestão petista: 55% responderam que desaprovam (eram 56%), enquanto 42%, aprovam (eram 40%). A diferença é de 13 pontos. Em março, a distância era de 32 pontos, com 64% desaprovando e 32%, aprovando o governo Lula. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos.
O Sul manteve a maior desaprovação ao governo federal no país, com os mesmos 61% registrados em julho. Já a aprovação à gestão Lula na região oscilou 3 pontos para cima e foi de 35% para 38%. A margem de erro é de 6 pontos para mais ou menos.
Gênero
A avaliação do governo Lula segue em empate técnico entre as mulheres. A desaprovação segue em 49% (eram 49% em julho), e a aprovação foi de 46% em julho para 48% em agosto, uma oscilação de dois pontos para cima. A margem de erro é de 3 pontos.
Entre os homens, a desaprovação oscilou cinco pontos para baixo, dentro da margem de erro, a aprovação, cinco para cima. Com isso, a diferença entre aprovação e desaprovação caiu 9 pontos, e é a menor desde janeiro. A margem de erro é de 3 pontos.