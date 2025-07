Quaest: 49% dos brasileiros são contra reeleição e 45%, a favor

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) indica que 49% dos brasileiros são contrários à reeleição para cargos do executivo (prefeitos, governadores e presidente), enquanto 45% são a favor.

Os números indicam empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou menos. Outros 6% não souberam ou não responderam.

Veja os números:

Contra: 49%;

Tramita no Senado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em maio, e aguarda análise em plenário.

A favor: 45%;

Na entrevista, 49% dos entrevistados responderam saber da existência da PEC, enquanto 48% disseram não conhecer a proposta e 3% não souberam ou não responderam.

Gênero

Os homens são mais contrários à reeleição: 53%, enquanto 43% aprovam. Há empate técnico entre as mulheres, com 47% a favor e 44% contrárias à reeleição. A margem de erro é de 3 pontos no recorte de gênero.

Renda familiar

Pessoas que ganham 5 salários mínimos ou mais se posicionam mais contrários à reeleição, com 56% dos entrevistados, do que a favor, que são 41%. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou menos.

As demais rendas familiares indicam empate técnico: 45% dos que ganham até 2 salários mínimos responderam tanto que apoiam quando reprovam a reeleição.

Já quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, 49% são a favor e 47%, contra. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos neste público entrevistado.

Escolaridade

Quanto à escolaridade, 51% de quem tem ensino médio completo recusa a reeleição e 43%, apoia. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos e é o único segmento sem empate.

Aquelas pessoas com até o ensino fundamental se dividiram em 47% contra a reeleição e 44%, a favor. Já os formados no ensino superior, 49% são favoráveis e 47%, contrários. Ambos têm margem de 4 pontos.

Região

Pessoas que moram no Centro/Oeste e no Norte, contabilizadas juntas na pesquisa, mais defenderam o fim da reeleição: 55%, já 39% apoiaram. A margem de erro para a região é de 5 pontos.

O Nordeste foi a região com maior número a favor de mandatos consecutivos, com 50%, mas em empate técnico com quem é contrário: 46%. A margem de erro é de 4 pontos.

Sudeste (49% contra e 45% a favor) e Sul (44% a favor, 42 contra) também apresentam cenário de empate — margens de erro de 3 e 6 pontos, respectivamente.

Idade

Há empate em todas as faixas etárias apuradas na pesquisa. O grupo de 16 a 34 anos deu maior percentual contrário à reeleição, com 50%, mas em empate técnico no limite da margem de erro (4 pontos) com quem respondeu a favor: 42%.

O grupo de 35 a 59 anos respondeu 48% a favor e 47% contra mandatos consecutivos — margem de erro de 3 pontos neste segmento. Já os mais velhos, de 60 anos ou mais, responderam 48% contra e 46% a favor — margem de 5 pontos.

