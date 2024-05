PVT Mossoró participa de audiência pública da campanha “Maio Amarelo”

O Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), em parceria com Programa Vida no Trânsito (PVT), da Prefeitura de Mossoró, realizou audiência pública sobre a campanha “Maio Amarelo”. O evento aconteceu nesta quinta-feira (9), no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseccional de Mossoró.

A audiência pública tratou acerca de aspectos da campanha “Maio Amarelo”. O movimento visa conscientizar a população para redução de acidentes de trânsito. Uma iniciativa que envolve diversos segmentos da sociedade em prol de um trânsito seguro e responsável.

“Avaliamos o momento como o espaço aberto e privilegiado, pois conseguimos nesta manhã reunir as maiores autoridades no trânsito para discutir, opinar e refletir sobre os desafios enfrentados no município em âmbito de vias federais, estaduais e municipais”, explicou Ana Leine Carlos, coordenadora do PVT.

No encontro, representantes de instituições e órgãos de trânsito e forças de segurança destacaram a importância do debate e promoção de ações que visem à redução de acidentes e conscientização da sociedade. “É mais uma etapa vencida no propósito de visitar diversos municípios do Estado do Rio Grande do Norte e debater o tema do ‘Maio Amarelo’ mediante audiências públicas”, destacou Harinson Carpegeano Câmara, presidente do Cetran.

Na audiência pública, os participantes ainda expuseram relatos sobre experiências e desafios enfrentados no trânsito. Paralelo a isso, houve a discussão sobre possíveis soluções para problemas enfrentados no dia a dia.

Os principais pontos discutidos e debatidos no evento serão agrupados numa carta de recomendação que será encaminhada à Câmara Municipal de Mossoró para conhecimento da Casa Legislativa.

Participaram da audiência pública representantes das seguintes instituições: Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN); Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM); Programa Vida no Trânsito (PVT); Câmara Municipal de Mossoró (CMM); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Mossoró; Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM); 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv); Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mossoró/RN; Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RN); Corpo de Bombeiros – Grupamento Militar de Mossoró; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Assecom