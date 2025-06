Putin não irá à cúpula do Brics no Rio por falta de clareza do governo brasileiro, diz Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não virá ao Brasil para a cúpula do Brics, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo Kremlin nesta quarta-feira (25).

Segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do governo russo, a decisão está ligada à falta de uma posição clara do Brasil sobre o mandado de prisão contra Putin emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Em 2023, o TPI condenou Putin à prisão por crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia. Em teoria, países signatários do tribunal, como o Brasil, devem cumprir os mandados de prisão.

Na prática, porém, a execução depende de decisões políticas.

“Nesse contexto, o governo brasileiro não conseguiu se posicionar de forma clara, que permitisse a participação do nosso presidente na reunião”, disse Ushakov.

A Rússia não é signatária do TPI e considera o mandado de prisão nulo. Ainda assim, por ser membro do tribunal, o Brasil poderia executar a ordem de prisão caso Putin entrasse em território nacional.

Putin não viajou à África do Sul em 2023

Em 2023, o líder russo decidiu não viajar para a África do Sul, para uma cúpula também do Brics. Mas, no ano passado, ele foi recebido com tapete vermelho na Mongólia, outro membro do TPI mas que garantiu a Putin que não o prenderia.

O assessor do Kremlin disse que o Brasil ainda não deixou claro se faria o mesmo.

Por isso, Putin participará da cúpula por videoconferência, ainda de acordo com Moscou. Presencialmente, a Rússia será representada pelo chanceler russo, Sergei Lavrov.

O presidente chinês, Xi Jinping, também não deve participar da cúpula do Brics no Rio de forma presencial, segundo a imprensa chinesa.