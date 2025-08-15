Putin chega ao Alasca para encontro com Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou ao Alasca nesta sexta-feira (15) para a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este será o sétimo encontro pessoal entre os dois chefes de Estado – e o primeiro deste mandato de Trump.

Foi estendido um tapete vermelho para receber os presidentes, que termina em um palco com o letreiro “Alasca 2025”. Ao lado, estão enfileirados caças F-22 Raptor.

Estava previsto inicialmente que a reunião teria presença apenas de Trump e Putin, mas a Casa Branca anunciou que outras autoridades também participarão. Não está claro o que motivou a mudança de planos.

O principal ponto de discussão da reunião será a guerra na Ucrânia, mas autoridades afirmam que pode ser debatido um acordo de armas nucleares e também cooperação econômica.

Trump disse que não ficará feliz se Putin não concordar com um cessar-fogo nesta sexta. Ainda assim, havia dito anteriormente que este encontro deve preparar uma segunda reunião, que pode incluir o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Quem está nas comitivas de EUA e de Rússia?

Tiago Tortella, da CNN, em São Paulo

15/08/25 às 15:56 | Atualizado 15/08/25 às 16:02

A Casa Branca anunciou que 16 autoridades estão viajando com Donald Trump, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o diretor da CIA, a agência de inteligência dos EUA, Howard Lutnick.

Entretanto, o enviado especial dos EUA para a Ucrânia, Keith Kellogg, não estará com os americanos.

Já do lado russo, a comitiva inclui, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e o ministro da Defesa do país, Andrey Belousov.

Lavrov desembarcou no Alasca mais cedo e foi visto usando um suéter estampado com “CCCP” – a sigla cirílica para “URSS”, a União Soviética.