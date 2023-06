Público lota Estação das Artes no início da segunda semana de shows do MCJ 2023

A segunda semana de shows do “Mossoró Cidade Junina” 2023, na Estação das Artes Elizeu Ventania, foi aberta nesta quinta-feira (15), registrando grande público. No polo, mossoroenses e turistas vibraram com as apresentações de André Luvi, Iguinho e Lulinha, Taty Girl e Mari Fernandez.

Em mais uma noite que entra para a história do evento, o MCJ 2023 recebeu artistas da cena local e nacional com um repertório que encantou a multidão. Do começo ao fim dos shows, o público cantou os sucessos do forró e do piseiro que fazem a alegria nos festejos juninos.

André Luvi foi a primeira atração da noite no palco do polo Estação das Artes. O cantor trouxe um show repleto de sucessos musicais, animando a plateia desde a abertura.

Segunda atração da noite, a dupla Iguinho e Lulinha, uma das sensações do momento na cena musical, estreou no “Mossoró Cidade Junina” em grande estilo. “Bom demais estar aqui e com uma expectativa muito boa para o nosso show. Apesar de toda correria aqui estamos prontos para subir ao palco e dar o nosso melhor”, destacou Iguinho.

O cantor Lulinha também externou a gratidão de se apresentar para o público do MCJ 2023. “Nós só temos a agradecer a Deus nos abençoando e a todo o povo que vem abraçando o nosso trabalho”, pontuou.

A cantora Taty Girl subiu ao palco com um show dançante e envolvente. Os sucessos do passado e do presente do forró marcaram o repertório da artista que se apresentou pela segunda vez consecutiva no MCJ. “Estou muito ansiosa. Trouxe um show com muita alegria para o público. O São João de Mossoró é perfeito. Nosso show no ano passado ficou na memória. Então, hoje vamos mostrar o melhor do forró e do São João”, evidenciou a artista.

Fechando a noite, Mari Fernandez mostrou porque é um dos fenômenos da música na atualidade. O público vibrou com os hits do momento, consagrados na voz da cantora e que estão na boca do povo. “Estou muito feliz, honrada e grata de estar pelo segundo ano consecutivo nesse São João maravilhoso que eu sou fã. Muito feliz e preparei um show especial para toda galera cantar comigo”, frisou a cantora e compositora.

Nesta sexta-feira (16), a programação de shows do Polo Estação das Artes continua com apresentações de Guilherme Ferri, Desejo de Menina e Nattan.