Publicado edital para seleção de Diretores de Escola da Rede Municipal de Mossoró

Está publicado no Diário Oficial de Mossoró desta sexta-feira (13) o Edital de Processo Seletivo nº 002/2023, que estabelece critérios para a seleção de Diretor Escolar dos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal, de acordo com a Lei nº 2.173, de 21 de junho de 2006.

Inicialmente, estão sendo ofertadas vagas para seis unidades: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha; E.M. Professor Antônio Fagundes; E. M. Genildo Miranda; E. M. Nono Rosado; E. M. Nossa Senhora das Graças e E. M. Professor Antônio Amorim.

São requisitos para concorrer ao cargo de Diretor Escolar ser profissional da educação integrante da Carreira do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal de Mossoró; servidor efetivo ou em cargo comissionado na área de educação; ter experiência comprovada de três anos no efetivo exercício do magistério, suporte pedagógico ou atividades de gestão escolar (direção ou vice-direção) em estabelecimento de ensino público e apresentar certificação de Curso em Gestão Escolar, de no mínimo 80 horas ministrado por instituição credenciada.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira, de caráter classificatório, consiste na análise de currículo, para comprovação dos requisitos mínimos exigidos e pontuação dos títulos, conforme o art. 3º, da Lei 2.173/2006. Esta etapa contará com a pontuação máxima de 100 pontos.

A segunda etapa, também de caráter classificatório e eliminatório, consiste em entrevista individual com o (a)s candidato(a)s. A pontuação máxima também será de 100 pontos e será considerado eliminado na entrevista o candidato que obtiver uma pontuação menor que 50 pontos.

PRAZOS

O processo seletivo terá validade de três anos e a Secretaria Municipal de Educação convocará os candidatos selecionados e classificados de acordo com a demanda necessária.

Os servidores em exercício na função de Diretor Escolar das unidades de ensino da Rede Municipal passarão por avaliação anual com base na melhoria dos indicadores educacionais e ouvirão o Conselho Escolar, podendo perder o cargo no caso de avaliação negativa.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do link https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/, de 27 de novembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024. A análise curricular acontecerá de 19 a 23 de fevereiro e as entrevistas de 6 a 11 de março. O resultado final deve ser publicado até 19 de março e as portarias de nomeação no dia 21 de março.