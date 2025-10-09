PSOL nacional convida Thabatta Pimenta para disputar o Senado

Por Carol Ribeiro | Diário do RN

A vereadora de Natal, Thabatta Pimenta (PSOL), recebeu um convite nacional do partido para disputar o Senado Federal em 2026, uma proposta que ela define como “inesperada, mas instigante”. Em entrevista ao Diário do RN, Thabatta revelou que a direção nacional do PSOL, em São Paulo, defendeu a viabilidade de sua pré-candidatura majoritária e se dispôs a dialogar com o diretório potiguar para avaliar o cenário no Rio Grande do Norte.

“Foi uma conversa muito sincera com o partido sobre a questão do coeficiente eleitoral. Eu deixei claro que essa é a chance da minha vida, da minha comunidade trans e com deficiência de terem representatividade no Congresso Nacional. O Nordeste precisa dessa voz. O que está em jogo não é só o partido A ou B, é a vida do povo potiguar”, afirmou.

Até agora, Thabatta vinha demonstrando pretensões de candidatura a deputada federal ou a governadora, e conversando com outros partidos para viabilizar os planos. A parlamentar reforçou que ainda não tomou uma decisão definitiva, mas admitiu ter se sentido tocada pela possibilidade de disputar o Senado.

“Fiquei realmente mexida quando eles disseram que eu podia, mas quero conversar com Fátima e com Zenaide, porque eu, como pessoa, votaria nelas. E não quero contribuir com essa tentativa de colocar mulheres progressistas em rivalidade”, disse a vereadora.

Thabatta também confirmou que recebeu convites de outros partidos, como PV, PCdoB e PT, e que a decisão final sobre sua permanência ou não no PSOL deve ser tomada a partir de cálculos de viabilidade e das conversas locais.