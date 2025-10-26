Psicologia: Pessoas que tentam diminuir um amigo em público costumam ter essas características em comum, diz psicóloga

As amizades desempenham um papel fundamental para o bem-estar e a saúde mental e, normalmente, tendem a deixar a vida mais leve e menos estressante.

No entanto, existem relacionamentos que podem proporcionar efeitos contrários, elevando os níveis de estresse e ansiedade do indivíduo.

É o que ocorre quando uma pessoa tenta diminuir o amigo quando ambos estão em público. Já aconteceu com você? Entenda o que há por trás deste comportamento.

Por que algumas pessoas tentam diminuir um amigo em público?

Ao MinhaVida, a psicóloga Denise Milk explica que o hábito de diminuir um alguém próximo quando estão na presença de outras pessoas costuma ser um mecanismo de defesa.

“É como dizia Freud: quando Pedro fala de Paulo, sabemos mais de Pedro do que de Paulo. Diminuir alguém em público é muito menos sobre quem está sendo alvo e muito mais sobre quem faz o comentário. A pessoa sente insegurança em relação a si mesma e busca afirmar status ou conquistar reconhecimento às custas de outro”.

As principais características de quem diminui um amigo em público

A especialista conta que, em geral, este tipo de pessoa têm dificuldade de lidar com duas próprias vulnerabilidades. Entre as principais características, ela destaca:

Baixa empatia

Insegurança

Humor depreciativo

“No fundo, são marcas de insegurança e de uma necessidade constante de validação. No mundo corporativo, por exemplo, esse perfil costuma ter um impacto negativo: cria ambientes de competição tóxica e baixa colaboração”.

Como essa relação pode afetar a saúde mental da vítima?

Por vir de uma amizade, algumas pessoas passam a relevar esse tipo de atitude — e isso pode ser potencialmente perigoso. A psicóloga frisa que os efeitos dessa atitude em uma relação de amizade gera efeitos profundos e bastante prejudiciais para a vítima.

“Quem é constantemente diminuído passa a duvidar de si mesmo, desenvolve ansiedade social e, muitas vezes, começa a se silenciar para evitar novas situações de humilhação. É como se a vítima carregasse um peso invisível que a desgasta emocionalmente a cada interação”.

Como agir diante de uma situação assim?

Quando se é diminuído por alguém que, em teoria, deveria te fazer bem e elevar seu bem-estar, a situação tende a ser complicada. É natural que a vítima fique em dúvida entre se silenciar ou colocar um ponto final na amizade.

Para Denise, o primeiro passo para lidar com isso é reconhecer que esse tipo de atitude não é uma brincadeira inocente, mas sim um padrão que pode causar sérios danos e que deve ser rompido.