PSB-RN realiza Congresso Estadual neste sábado (26) em Natal

O Partido Socialista Brasileiro do Rio Grande do Norte (PSB-RN) realiza neste sábado, 26 de abril de 2025, o seu Congresso Estadual. O evento acontecerá das 8h às 12h, na Câmara Municipal de Natal, reunindo filiados, lideranças e representantes de diversos municípios potiguares.

A convocação reforça o compromisso do PSB com a construção coletiva e democrática do seu projeto político no estado, promovendo debates sobre os rumos do partido, a organização interna e a atuação nas próximas eleições.

Para a presidente estadual do PSB, Larissa Rosado, o congresso é um momento de reafirmação dos valores que sustentam o partido.

“Estamos construindo um PSB cada vez mais forte, plural e conectado com os anseios do povo potiguar. Esse congresso será um espaço de diálogo, planejamento e união em torno de um projeto que coloca as pessoas no centro das decisões políticas”, destacou Larissa.

O Congresso Estadual é um espaço fundamental para fortalecer as bases partidárias, reafirmar diretrizes e preparar o PSB para os desafios do cenário político atual.

A presença dos filiados é essencial para que o partido siga avançando com representatividade, participação e compromisso com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.